Прямой эфир
Мир
Блинкен заявил об укреплении обороны НАТО в случае агрессии РФ
Общество
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили COVID-19
Общество
Путин призвал не ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»
Мир
Блинкен назвал «очень серьезной» угрозу Украине со стороны России
Мир
Ветеран ВС США предрек победу РФ в случае столкновения с НАТО
Наука
Эксперт рассказал о способе зарегистрировать «Спутник V» в Европе
Мир
В 2021 году товарооборот РФ и Италии может превысить допандемийный уровень
Мир
Белоруссия рассказала об ответных мерах на санкции Запада
Мир
Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире
Спорт
Теннисист Медведев поделился впечатлениями от победы в двух турнирах
Сюжет:

Глава ВОЗ назвал «разочаровывающим» запрет авиасообщения со странами юга Африки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд стран запретил прямое авиасообщение с государствами юга Африки из-за обнаруженного в ЮАР «Омикрон»-штамма коронавируса, что показывает недоверие и неуважение к африканским специалистам. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в воскресенье, 5 декабря.

Всем микроскопом: страны БРИКС помогут ЮАР в борьбе с «Омикроном»
РФ, КНР, Индия и Бразилия готовы направить в страну специалистов для изучения нового штамма

«По-прежнему вызывает разочарование то, что некоторые страны продолжают блокировать прямые авиарейсы из южной части Африки из-за «Омикрон»-варианта. Является также тревожным тот факт, что некоторые страны не принимают негативные тесты на COVID-19 из стран происхождения (пассажиров), а вместо этого требуют тесты только из третьих государств», — написал Гебрейесус на странице организации в Twitter.

Он подчеркнул, что «ученые и технологический опыт в африканских странах заслуживают уважения».

5 декабря сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо сообщила, что «Омикрон»-штамм мог появиться после передачи коронавируса от человека к животному, быстро адаптироваться и перейти обратно к людям. Она отметила, что быстрое распространение «Омикрона» по миру вызывает беспокойство. По ее словам, этот штамм накапливает собственный паттерн мутаций.

3 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что «Омикрон» был выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. Однако согласно предварительным исследованиям, новый штамм может распространяться быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021