Глава ВОЗ назвал «разочаровывающим» запрет авиасообщения со странами юга Африки

Ряд стран запретил прямое авиасообщение с государствами юга Африки из-за обнаруженного в ЮАР «Омикрон»-штамма коронавируса, что показывает недоверие и неуважение к африканским специалистам. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в воскресенье, 5 декабря.

«По-прежнему вызывает разочарование то, что некоторые страны продолжают блокировать прямые авиарейсы из южной части Африки из-за «Омикрон»-варианта. Является также тревожным тот факт, что некоторые страны не принимают негативные тесты на COVID-19 из стран происхождения (пассажиров), а вместо этого требуют тесты только из третьих государств», — написал Гебрейесус на странице организации в Twitter.

Он подчеркнул, что «ученые и технологический опыт в африканских странах заслуживают уважения».

5 декабря сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо сообщила, что «Омикрон»-штамм мог появиться после передачи коронавируса от человека к животному, быстро адаптироваться и перейти обратно к людям. Она отметила, что быстрое распространение «Омикрона» по миру вызывает беспокойство. По ее словам, этот штамм накапливает собственный паттерн мутаций.

3 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что «Омикрон» был выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. Однако согласно предварительным исследованиям, новый штамм может распространяться быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».