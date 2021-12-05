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Эколог объяснил причины протестов в Сербии характером британских раскопок

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Протесты экологов в Сербии вызваны опасениями получить масштабный экологический ущерб в результате добычи лития британской компанией. Об этом 5 декабря рассказал заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с «Известиями».

«Протестуют, потому что не хотят, чтобы им на голову свалили накопленный экологический ущерб. Британцы, как известно, варвары, выгребут все и оставят там только руины. Загрязненную воду, разрытую землю и экологический ущерб», — сказал он.

Пешков отметил, что, когда британцы копают, то берут только литий, а остальное выкидывают. По его словам, саксы пытаются доминировать на рынке производства гаджетов, включая литиевые батареи. Без этого они не смогут перейти на электродвигатели. Поскольку у британцев «богатырский замах» и скудные ресурсы, они ищут их в других странах, так как у самих, кроме плохого угля, ничего нет.

«Вот они и пытаются в других странах раскопать ценные природные ресурсы. Я думаю если сербы соображают, что их ждет, они не только на протесты выйдут, они и за оружие возьмутся», — заключил он.

Накануне, 4 декабря, важнейшие трассы Сербии и Белграда перекрыли участниками несогласованного протеста. Жители выступали против законов о референдуме и экспроприации. В сербском МВД заявили, что несогласованная акция является блокадой. Президент Сербии Александр Вучич уверен, что акции протеста подготовили и профинансировали за рубежом.

Во время протестов он находился в селе Горне-Неделице вблизи Лозницы. Там сербский лидер провел многочасовую встречу с местным населением. Он пообещал, что строительство рудников по добыче лития будет начато только после референдума, а закон об экспроприации будет рассмотрен дополнительно.

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