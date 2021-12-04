Крупные трассы Сербии парализовали протестующие

Важнейшие трассы Сербии и ее столицы, Белграда, 4 декабря перекрыли участники несогласованной акции протеста. Они выступали против законов о референдуме и экспроприации, сообщает РЕН ТВ.

Протестующие с 14 часов перекрыли главную транспортную артерию страны — трассу Е75, центральную площадь Белграда Славию и заблокировали несколько мостов. Во время шествия на мосту в Нови-Саде произошла драка и несколько словесных перепалок. После 16 часов участники митинга разошлись, трассы были свободны, сообщило местное агентство Tanjug.

Граждане, не участвовавшие в митинге, были вынуждены передвигаться пешком, автомобилисты застревали в пробках, что вызвало массовое недовольство.

Полиция пыталась разгонять протестующих, напоминая, что «любая блокада автомобильного движения является нарушением закона», а данная акция не была согласована, уточнили в местном МВД.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что акция протеста подготовлена и профинансирована зарубежными кураторами. Во время выступлений он находился в селе Горне-Неделице вблизи Лозницы. Там он провел многочасовую встречу с местным населением.

Лидер государства пообещал, что строительство рудников по добыче лития будет начато только после референдума, а закон об экспроприации будет рассмотрен дополнительно.

«Нет никакого давления, из-за которого я откажусь от закона о референдуме. Его не существует. Я не буду, я не позволю толпам управлять политикой, или убивать, или выходить на избирательные участки», — приводит слова Вучича агентство Tanjug.

Протесты спровоцированы представителями экологических обществ, которые выступают против предоставления прав на добычу лития в Сербии австралийско-британскому концерну Rio Tinto. Залежи минерала ядарита, содержащего литий, были обнаружены близ города Лозница.

В начале октября глава МВД Сербии Александр Вулин рассказал, что жизнь президента Вучича остается под угрозой из-за его борьбы с наркомафией. Кроме того, министр отметил, что у преступной группировки остались главари, которые находятся в бегах, среди них лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.

В начале февраля начальник управления криминальной полиции Сербии Богдан Пушич заявил, что на президента страны готовилось покушение. По приведенным им оперативным данным, атака намечалась на день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде 27 января.