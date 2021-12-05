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Владимир Машков подарит мальчику баян в рамках акции «Елка желаний»

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Народный артист РФ Владимир Машков в воскресенье, 5 декабря, принял участие в акции «Елка желаний» в ходе церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе».

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Он снял с елки игрушку с желанием мальчика, мечтающего о баяне «Тула-210».

«Ну, по адресу! Я родился в Туле, знаю тульских мастеров. Игорь, обещаю тебе — учи гимн, к Новому году у тебя будет баян», — сказал Машков.

В ходе церемонии награждения президент РФ Владимир Путин тоже принял участие в акции «Елка желаний».

Президент исполнит желания 14-летнего Марка из Московской области, мечтающего о гитаре, пятилетнего Асора из Бурятии, желающего побывать в роли пожарного, и 13-летней Татьяны из Ставропольского края, которая мечтает посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

Днем ранее участниками акции «Елка желаний» стали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры России Ольга Любимова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.

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