Судовладелец прокомментировал остановку российского корабля в Польше

Члены экипажа российского торгового судна «Руслана», остановленного польскими пограничниками в Гданьском заливе 4 декабря, находились в нетрезвом состоянии. Об этом заявил Алексей Суровцев, генеральный директор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит корабль.

«Да, честно говоря, да, немножко было там остаточное явление. Но это недопустимо, конечно», — сказал он «Известиям».

Суровцев уточнил, что на борту находились капитан судна, его старший помощник и электромеханик. Из-за инцидента экипаж будет заменен — 6 декабря из Калининграда на смену выезжают другие моряки.

При этом гендиректор «Трансфлота» опроверг информацию польских СМИ о том, что корабль отклонился от курса.

«Они от курса не отклонялись никуда, это так поляки пишут. Они шли на рейд, но немножко проскочили, потом вернулись обратно на рейс. Но тут приехал польский контроль, пограничники, сами понимаете, какая обстановка сейчас, поэтом лишь бы только придраться», — заявил он.

В настоящее время судно стоит на рейде порта Гданьск в Польше. В понедельник, 6 декабря, планируется выгрузка, а в среду, 8-го, — выход из Польши.

Об остановке пограничниками Польши российского судна стало известно ранее в этот же день. Сухогруз перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша). Сообщалось, что экипаж якобы не отвечал на вызовы служб и офиса капитана порта. Судно едва не село на мель, двигаясь близко к берегу. Спустя время поляки смогли вступить с экипажем в контакт и направить его на якорную стоянку.

Позже польское издание PortalMorski опубликовало схему движения судна «Руслана».