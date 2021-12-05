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Польские пограничники остановили российское судно в Гданьском заливе

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Польские пограничники и военно-морские службы остановили в Гданьском заливе российское торговое судно. Об этом 4 декабря сообщает RMF FM.

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Отмечается, что в субботу ночью российский корабль отклонился от маршрута. Экипаж не отвечал на вызовы служб и офиса капитана порта. Судно едва не село на мель и якобы нарушило маршрут, двигаясь близко к берегу. Спустя время поляки смогли вступить с ним в контакт и направить его на якорную стоянку.

По предварительным данным, речь идет о корабле «Руслана», принадлежащем петербургской компании. Сухогруз перевозил стальные конструкции из Клайпеды (Литва) в Гданьск (Польша).

1 ноября в Дании произошло задержание другого российского корабля — судна «Академик Иоффе». Были изъяты судовые документы. Арест корабля осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство.

На момент задержания на борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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