Прямой эфир
Мир
США заявили о готовности противостоять силовому принуждению в адрес Тайваня
Мир
В Турции предотвратили покушение на президента Эрдогана
Мир
ВОЗ проинформирует РФ о необходимости дополнительных инспекций по «Спутнику V»
Наука
Ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру
Экономика
В США заявили о замене ГТС Украины «Северным потоком — 2»
Мир
Посол Салливан назвал способ мирного разрешения ситуации на Украине
Мир
Президент Финляндии призвал Запад считаться с интересами России
Политика
Захарова отреагировала на заявление Псаки о праве Украины на вступление в НАТО
Мир
В США не исключили мер против Ирана в случае саботажа переговоров в Вене
Спорт
Российские конькобежки заняли третье место на этапе Кубка мира в США

Президент Финляндии призвал Запад считаться с интересами России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Финляндии Саули Ниинистё в опубликованном в воскресенье, 5 декабря, интервью британской газете Financial Times высказал мнение, что страны Запада должны уважительно относиться к России и считаться с ее национальными интересами.

У страха глаза велики: кто пугает молодых финнов Россией
Более 60% жителей Суоми опасаются военного вторжения

«Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их», — отметил финский лидер.

Ниинистё подчеркнул, что российские власти всегда помнят теплое отношение к себе, приведя в качестве иллюстрации историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя.

По его словам, Леппя в 1990-е годы часто встречался с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным, который в то время работал в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга — города-побратима Турку. Глава финского государства указал на то, что сложившиеся уважительные отношения Путин и Леппя поддерживают до сих пор.

Однако Ниинистё заметил, что в Хельсинки внимательно наблюдают за деятельностью Москвы в военной сфере, поскольку имеют с РФ общие границы.

«В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет всё, что плохо лежит», — напомнил президент и добавил, что страна «должна быть готова занимать твердую позицию» по тем или иным вопросам.

Говоря об укреплении Северного флота ВМФ России, финский лидер отметил, что, по словам руководства РФ, таким образом Москва хочет обеспечить безопасность Мурманской области и укрепить свою оборону.

«Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим», — пояснил он.

В заключении Ниинистё обратил внимание на то, что сейчас в мире нарушен международный баланс безопасности и ранее существовавшего страха теперь нет.

«Соглашения о вооружениях, заключенные в 1970-е годы, отражали необходимость находить баланс. Сейчас у нас есть только страх», — подытожил он.

Ранее, 27 ноября, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отказался помогать Украине в обеспечении ее национальной безопасности. По его словам, важно, чтобы Киев сам смог позаботиться о собственной обороне и при сотрудничестве с западными организациями опирался именно на это. При этом глава МИДа подчеркнул, что считает единственным путем разрешения ситуации на Украине диалог с Россией.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Днем ранее представитель Кремля указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021