Президент Финляндии призвал Запад считаться с интересами России

Президент Финляндии Саули Ниинистё в опубликованном в воскресенье, 5 декабря, интервью британской газете Financial Times высказал мнение, что страны Запада должны уважительно относиться к России и считаться с ее национальными интересами.

«Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их», — отметил финский лидер.

Ниинистё подчеркнул, что российские власти всегда помнят теплое отношение к себе, приведя в качестве иллюстрации историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя.

По его словам, Леппя в 1990-е годы часто встречался с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным, который в то время работал в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга — города-побратима Турку. Глава финского государства указал на то, что сложившиеся уважительные отношения Путин и Леппя поддерживают до сих пор.

Однако Ниинистё заметил, что в Хельсинки внимательно наблюдают за деятельностью Москвы в военной сфере, поскольку имеют с РФ общие границы.

«В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет всё, что плохо лежит», — напомнил президент и добавил, что страна «должна быть готова занимать твердую позицию» по тем или иным вопросам.

Говоря об укреплении Северного флота ВМФ России, финский лидер отметил, что, по словам руководства РФ, таким образом Москва хочет обеспечить безопасность Мурманской области и укрепить свою оборону.

«Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим», — пояснил он.

В заключении Ниинистё обратил внимание на то, что сейчас в мире нарушен международный баланс безопасности и ранее существовавшего страха теперь нет.

«Соглашения о вооружениях, заключенные в 1970-е годы, отражали необходимость находить баланс. Сейчас у нас есть только страх», — подытожил он.

Ранее, 27 ноября, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отказался помогать Украине в обеспечении ее национальной безопасности. По его словам, важно, чтобы Киев сам смог позаботиться о собственной обороне и при сотрудничестве с западными организациями опирался именно на это. При этом глава МИДа подчеркнул, что считает единственным путем разрешения ситуации на Украине диалог с Россией.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Днем ранее представитель Кремля указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.