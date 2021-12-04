Пассажирский Airbus A330 сменил курс из-за самолета-разведчика ВВС США над Черным морем

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США вынудил изменить курс гражданского борта Airbus A330, летевшего над Черным морем из Тель-Авива в Москву в пятницу, 3 декабря.

Инцидент произошел в районе 10:00 мск примерно в 42–44 градусах северной широты и 37–39 градусах восточной долготы, по данным отслеживающих полеты порталов Flightradar24 и RadarBox.

Насколько известно, самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint вылетел с базы Суда на острове Крит под позывным OLIVEW92. При облете границы РФ он сменил его на HOMER59.

«Газета.Ru» также сообщает, что расстояние между Airbus и американским самолетом по вертикали составляло менее 20 м.

В тот же день российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря. Нарушения границы России не было допущено.

20 октября два российских истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, два из которых — стратегические бомбардировщики США B-1B. Как уточнили в Национальном центре управления обороной (НЦУО), российские радары засекли над Черным морем цели, приближавшиеся к границам РФ.

17 октября истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик B-1B военно-воздушных сил США, не допустив нарушения границы. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в НЦУО.