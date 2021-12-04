Сомнологи назвали способы борьбы с бессонницей и недосыпом

Проблемы с вниманием, обучаемостью и кратковременной памятью могут возникнуть у человека при недостатке сна. О способах борьбы с бессонницей и недосыпом рассказали сомнологи из Швеции Сусанна Йернелев и Юн Аксельссон.

«Жизнь кажется сложнее обычного, и человеку часто вообще не хочется бодрствовать. Если вы психологически в целом не в лучшей форме, на фоне недосыпания это становится особенно очевидно», — цитирует их Dagens Nyheter.

По словам экспертов, перед сном нужно убирать часы и телефон. Также специалисты посоветовали не оставаться в кровати, если долго не получается заснуть. В эти моменты лучше встать и заняться чем-то спокойным, чтобы место для сна не превратилось в фактор стресса.

Как отметил Аксельссон, последствия от недосыпа в большей степени сказываются на чувствительных людях, которым сложно сосредоточиться. Сомнолог порекомендовал им чаще дышать свежим воздухом, а также, если есть возможность, устраивать себе короткий сон от 5 до 30 минут.

«Новейшие исследования показывают, что во время сна мозг избавляется от остаточных продуктов, и продолжительное недосыпание становится фактором риска развития болезни Альцгеймера. Но насколько велик этот риск, сказать пока нельзя», — заключил специалист.

17 сентября руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» в Москве Татьяна Сурненкова назвала принципы здорового сна. Так, по словам специалиста, необходимо ложиться спать в 22:00–23:00, но при условии наличия сонливости. При этом просыпаться нужно регулярно в одно и то же время вне зависимости от времени засыпания.

Также она отметила, что находиться в постели нужно не более девяти часов, а во второй половине дня нужно исключить избыток кофеина.