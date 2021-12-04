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Цена биткоина за час рухнула почти на $10 тыс.

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Цена биткойна резко упала утром в субботу, 4 декабря, снизившись на 17% — почти на $10 тыс. примерно за час. Это следует из данных портала CoinDesk.

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Цена составила $42 тыс., но затем поднялась к планке в $45.

Падение курса ведущей криптовалюты повлекло широкое падение на рынках криптовалют, при этом некоторые снизились в цене более чем на 20% за последние 24 часа.

Общая рыночная капитализация биткоина в настоящее время колеблется в районе $2 трлн.

Как отметил эксперт по криптовалютным биржевым фондам Лоран Касси, падение рынка произошло после продажи более 4 тыс. биткоинов. Только 1,5 тыс. биткоинов были проданы менее чем за минуту, отметил он.

28 ноября стоимость биткоина снизилась на фоне новостей о новом штамме. По данным телеканала CNBC, показатель упал на 20% и составлял $53,6 тыс.

На торгах 16 ноября биткоин резко упал почти на 8,35% менее чем за сутки, то есть на $6 тыс., отступив с почти рекордных максимумов.

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