Стоимость биткоина рухнула на фоне новостей о новом штамме COVID-19

Стоимость биткоина снизилась на фоне новостей о новом штамме. По данным телеканала CNBC, показатель упал на 20% и составлял $53,6 тыс. Криптовалюта рекордно подешевела в этом месяце, передает телеканал «Известия». Ранее цена достигла исторического максимума — $69 тыс. Из-за «Омикрон»-штамма началось падение фондовых рынков.

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