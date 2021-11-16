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Биткоин подешевел на 8,35% менее чем за сутки

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На торгах во вторник биткоин (BTC) резко упал почти на 8,35% менее чем за сутки, до $6 тыс., отступив с почти рекордных максимумов. Понизились в цене и другие криптовалюты, в том числе эфириум.

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По данным криптобиржи CoinDesk на 12:34 мск 16 ноября, стоимость первой в мире криптовалюты восстановила часть своих потерь и торговалась по цене около $60 500 и 29 центов.

Вслед за биткоином подешевели альткоины. По данным CoinGeckо, цена Ethereum за сутки снизилась на 8%, до $4,3 тыс., Binance Coin — на 7%, до $609.

Стоимость BTC снижается после того, как 10 ноября достигла рекордного значения — отметки в $69 тыс. В тот же день финансовый директор, руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь заявлял, что подорожание биткоина до $68 600 связано с динамикой рынка криптовалют, обусловленной главным образом действиями больших игроков.

По данным портала CoinDesk, распродажи криптовалют начались на открытии торгов во вторник после того, как The Wall Street Journal процитировал слова финансового директора сервиса микроблогов Twitter Неда Сигала о том, что инвестирование в криптоактивы, такие как биткоин, в настоящее время «не имеет смысла». Сегал назвал волатильность цен и отсутствие правил учета этих активов критическими факторами, мешающими компании инвестировать в криптовалюты.

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