Путин назвал «Единую Россию» партией-лидером

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» доказала, что по праву является партией-лидером. Об этом он сказал в субботу, 4 декабря, в обращении к участникам пленарного заседания третьего этапа XX съезда политической силы.

По его словам, партия достойно проявила себя в достаточно сложных условиях и одержала уверенную победу.

«Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом. Вновь доказала, что по праву является партией-лидером. Партией народного представительства и парламентского большинства», — сказал российский лидер.

По его словам, программа партии заслуженно стала называться народной, каждый ее пункт продуман и просчитан.

«Единая Россия» проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму. В его ходе будет проведена ротация руководящих органов партии.

Формально съезд продолжает называться предвыборным — первая его часть прошла в июне, тогда партийцы утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму и обсудили проект своей программы. Текст этого документа, который формировался и на основе предложений граждан и получил название «народной программы», был утвержден на втором этапе съезда в августе.

Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею «Единой России», который отмечался 1 декабря.

По итогам выборов в Госдуму в сентябре, «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. За КПРФ проголосовали 18,93% избирателей. ЛДПР — на третьем месте с 7,55%. В пятерке лидеров также «Справедливая Россия» — 7,46%. Кроме того, на политической арене страны появились свежие силы. Пятипроцентный электоральный барьер впервые преодолели «Новые люди», набрав 5,32% голосов.

22 августа Путин на встрече с представителями «Единой России» выступил с инициативой разово выплатить по 10 тыс. рублей всем пенсионерам, в том числе и работающим. Тогда же российский лидер предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Соответствующие указы были подписаны главой государства в том же месяце.