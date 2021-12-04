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В Минтрансе опровергли планы ограничить использование личного транспорта

В Минтрансе опровергли планы ограничить использование личного транспорта

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Новая транспортная стратегия не введет никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный. Об этом 4 декабря говорится в сообщении Министерства транспорта РФ, которое есть в распоряжении «Известий».

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«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — заявили в Минтрансе.

Отмечается, что одним из важных направлений стратегии является повышение экологичности транспортного комплекса. В рамках этого запланированы мероприятия по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом, что будет происходишь главным образом за счет естественного выбытия старых автомобилей и появления новых.

Кроме того, в Минтрансе подчеркнули необходимость переломить тренд на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов. В связи с этим целью стратегии также является развитие общественного транспорта в России.

Транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года была принята 26 ноября. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, данный документ учитывает все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по ускорению социально-экономического развития страны и достижению национальных целей.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что для реализации транспортной стратегии до 2035 года потребуется почти 63 трлн рублей инвестиций в сопоставимых ценах 2020 года. Из них бюджетные средства — 25 трлн рублей, внебюджетные — 38 трлн рублей.

Реализация стратегии разделена на три периода: 2021–2024 годы — 13,5 трлн рублей, 2025–2030 годы — 26 трлн рублей и 2031–2035 годы — 23 трлн рублей.

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