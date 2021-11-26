Правительство приняло транспортную стратегию РФ до 2030 года

Правительство РФ приняло транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«Мы принимаем транспортную стратегию <…> Приоритет государства — повышение качества жизни граждан. Для этого будем активно развивать городской и пригородный пассажирский транспорт, чтобы люди как можно меньше времени тратили на дорогу домой или на работу, а поездки были комфортными и безопасными», — заявил он.

По словам премьера, данный документ «в полной мере учитывает все поставленные президентом [РФ Владимиром Путиным] задачи по ускорению социально-экономического развития страны и достижению национальных целей».

17 августа сообщалось, что для реализации транспортной стратегии до 2035 года потребуется почти 63 трлн рублей инвестиций в сопоставимых ценах 2020 года. Из них бюджетные средства — 25 трлн рублей, внебюджетные — 38 трлн рублей.

Реализация стратегии разделена на три периода: 2021–2024 годы — 13,5 трлн рублей, 2025–2030 годы — 26 трлн рублей и 2031–2035 годы — 23 трлн рублей.

В частности, отмечалось, что между городами с суммарной численностью населения более 1,5 млн человек, расположенных в радиусе 250 км, должна быть решена задача двухчасовой связанности, в радиусе 500 км — не более пяти часов.