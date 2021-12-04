Онищенко рекомендовал отказаться от путевок в другие страны

Россиянам лучше не летать в Турцию или Египет, а отдыхать в Московской области. Такое заявление сделал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в пятницу, 3 декабря.

«У нас сейчас люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют. Люди видят, что самолеты летают, и думают, что можно лететь», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что отдых с детьми стоит провести не в экзотических странах, а дома, в России, например, в Подмосковье.

10 ноября Онищенко заявил, что самолет — это самое опасное место для заражения коронавирусом. На его взгляд, пассажирский лайнер — это замкнутая капсула, в которой воздух циркулирует через фильтры.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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