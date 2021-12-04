Однокурсница Oxxxymiron раскрыла рэпера с неизвестной стороны

На фоне ошеломительного успеха последнего альбома рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron, «Красота и уродство», захватившего буквально за день все чаты, «Известия» в субботу, 4 декабря, побеседовали с его однокурсницей из Оксфорда Ниной Кругликовой, которая раскрыла Мирона с неизвестной стороны.

По словам девушки, сам момент знакомства она не помнит, но впоследствии они тесно общались. Она вспомнила, как помогла рэперу набрать массовку для клипа, хотя даже не подозревала, что это будет именно его клип, и очень жалеет, что сама в нем участия не приняла.

«Я очень хорошо помню тот момент, когда Мирон после полуночи пришел на мою вечеринку и сказал: «Нина, помоги мне, пожалуйста, с массовкой на завтра, клип будет сниматься». Причем он даже не сказал, что клип его будет сниматься, поэтому я как-то халатно к этому отнеслась в плане того, что массовку я собрала, а сама не пошла, о чем сейчас жалею. У меня уже тогда был опыт организации массовки, я помогала собирать для «Анны Карениной» <…>, где Кира Найтли играет главную роль. Объявление я отправила, массовку мы набрали, и как оказалось, это был тот самый клип «Неваляшка», он снимался отчасти на моей самой любимой улице в Оксфорде, и еще есть небольшая аллея напротив Замка тюрьмы, который сейчас является отелем, я еще помню это тюрьмой», — рассказала она.

Собеседница призналась, что, «к своему стыду», сначала даже не знала, что Мирон всерьез увлечен рэпом.

«Потом Мирон начал говорить, что рэп для него — чуть ли не важнее учебы в Оксфорде, то есть для меня роль рэпа в его жизни — больше в ретроспективе. И когда я приехала, также в начале моего обучения Мирон был президентом Русского общества Оксфордского университета. Общество было основано князем Феликсом Юсуповым, больше 100 лет назад, это старейшее студенческое общество во всей Англии, объединяет выходцев из постсоветского пространства, а также людей и студентов, занимающихся и увлекающихся русской культурой», — отметила однокурсница рэпера.

Нина подчеркнула, что роль Oxxxymiron в ее жизни четко прослеживается, поскольку он помог ей в принятии важного в ее жизни решения.

«Когда мне предлагали подавать на пост президента после него, я всё время отказывалась, как-то мне это было неинтересно. И опять же я помню тот момент, когда он пригласил меня на обед в свой колледж Бениад, я была в Тринити — это два конкурирующих колледжа. И после этого обеда я всерьез задумалась: «А почему бы и нет?» И наверное, Мирон, в том числе, — тот человек благодаря кому я являюсь тем человеком, который я сейчас — единственный русскоговорящий гид в Оксфорде, который окончил Оксфордский университет и живет здесь, и экспертом по русскому наследию в Оксфорде», — заметила девушка.

Кругликова добавила, что исполнитель был вхож во все компании и отличался открытым и дружелюбным характером.

«Обычно это две разные категории: бакалавры — с одной стороны, магистранты и докторанты — с другой. Мы из разных социальных слоев, с разными картинами мира, а Мирон как-то общался и объединял эти две группы. Меня это поражало еще в те времена, когда мы учились вместе», — пояснила она.

По ее мнению, на творчество Oxxxymiron сильное влияние оказало учеба в Оксфорде и личное, доуниверситетское образование.

Кругликова отметила, что только во время ведения своих экскурсий стала понимать, насколько популярен рэпер в России.

«У меня есть авторский тур про русское наследие в Оксфорде. Когда подростки начинают от обилия информации о Петра I, Александре I, Анны Ахматовой уставать, то я всегда говорю: «А вот это колледж, где учились Борис Джонсон и Oxxxymiron», и вот тут вот ребята начинают реагировать и говорить: «А вы знаете кто это?» Я говорю, что не только знаю, но и лично знакома, тут мой личный момент славы наступает», — с улыбкой заметила девушка.

Однокурсница Мирона вспомнила случай с одной из участниц ее экскурсий, интеллигентной дамой, экспертом по русской литературе. По признанию Нины, она долго раздумывала над тем, рассказывать ли ей про учебу Oxxxymiron в Оксфорде или нет, но всё же решилась и была очень удивлена.

«Потому что из самых известных выпускников Оксфордского университета, о котором меня спрашивают до недавнего времени — это, безусловно, был князь Феликс Юсупов, для молодежи сейчас — это, конечно же, Oxxxymiron. Так вот, когда я ей сказала, что в этом колледже учился Oxxxymiron, она пришла в такой восторг и сказала, что она считает Мирона классиком русской литературы, которого, может быть, не все еще признают, но скоро, когда-нибудь его будут изучать в школьной программе. И как это ни странно, я недавно видела какую-то статью на тему: «Рэп-баттлы как феномен лингвокультурной жизни», то есть мы всё еще ждем, когда кто-нибудь еще и диссертацию по его творчеству напишет в Оксфордском университете», — заметила Нина.

В заключении Кругликова поделилась несколькими курьезными случаями, связанными с упоминанием имени рэпера.

«Я как-то познакомилась с человеком, который поступил в Оксфорд только потому, что там учился Мирон. Это достаточно необычный факт. А потом мне неожиданно предложили выйти замуж, если Мирон прочитает свадебный рэп, то есть такие факты в жизни, когда имя Oxxxymiron имеет магическое значение — они достаточно неожиданно время от времени возникают», — подытожила она.

К 4 декабря билеты на все четыре предстоящих концерта в Москве и Санкт-Петербурге рэпера Oxxxymiron поклонники раскупили за семь часов с момента начала продажи.

1 декабря Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство». Уже спустя час после релиза на стриминговых сервисах он набрал миллион прослушиваний. В сборник вошли 22 композиции, в числе которых «Грязь», «Хоп-механика», «Нон-фикшн», «Намешано», «Агент» и другие треки.