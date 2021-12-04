Билеты на все концерты Oxxxymiron раскупили за семь часов
Билеты на все четыре предстоящие концерты в Москве и Санкт-Петербурге рэпера Oxxxymiron поклонники раскупили за семь часов с момента начала продажи.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Афиша», не осталось доступных билетов на 3 и 4 марта в Петербурге, а также на 11 и 12 марта в Москве. Из-за такого ажиотажа было принято решение провести дополнительные концерты 5 и 13 марта.
Это первые за пять лет выступления Oxxxymiron в этих двух городах. В северной столице музыкант выступит в клубе А2 Green Concert, а в Москве — в Adrenaline Stadium.
1 декабря Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство». Уже спустя час после релиза на стриминговых сервисах он набрал миллион прослушиваний. В сборник вошли 22 композиции, в числе которых «Грязь», «Хоп-механика», «Нон-фикшн», «Намешано», «Агент» и другие треки.
Перед релизом «Красоты и уродства» рэпер обнародовал сборник своих треков, записанных за семь лет, а также пять видеоклипов.
8 ноября Оксимирон представил сингл и клип под названием «Организация». Свой трек артист посвятил некоему запрещенному формированию — «братьям без тайного рукопожатия». В видеоклипе, который снял Тим ROHO, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и имеющие отсылки к словам из песни.