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В Госдепе поблагодарили РФ и КНР за позицию по ядерной программе Ирана

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США выразили благодарность России, Китаю и «евротройке» в лице Великобритании, Германии и Франции за их позиции на переговорах по иранской ядерной программе. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, добавив, что Вашингтон считает настрой Ирана на новом раунде встреч в Вене несерьезным.

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«Мы очень глубоко сожалеем о том, что Иран не явился на этот раунд с серьезными целями. Однако мы чрезвычайно благодарны не только нашим европейским партнерам, которые играют столь жизненно важную роль, и Европейскому союзу за координацию данных переговоров, но и России с Китаем, которые решали вместе с нами (американцами), с Европой задачу обеспечения того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие», — отметила дипломат.

Ранее, 29 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон по-прежнему считает своей целью достижение договоренностей о взаимном возвращении к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По ее словам, в ситуации с иранской ядерной сделкой дипломатия является «лучшим» из доступных вариантов подходов. При этом 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы рассмотреть альтернативные пути решения иранской ядерной проблемы, если дипломатический путь не сработает. По его мнению, в последние месяцы действия Ирана не стали обнадеживающими.

Ранее, 24 ноября, Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении призвали Иран немедленно восстановить доступ для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к объекту TESA в Карадже. Также в обращении сказано, что Тегеран обладает достаточным количеством ядерного топлива, чтобы после обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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