Иван Угрант поделился воспоминаниями о детстве с бабушкой

Российский телеведущий, актер и музыкант Иван Ургант поделился с подписчиками своего Instagram воспоминаниями о детстве с бабушкой — народной артисткой РСФСР Ниной Ургант.

Телеведущий рассказал об ощущениях от особых отношений с бабушкой, которая приглашала его в театр, в гости с котами и чаепитием, одаривала заботой и спокойствием, с которым беззаботно и крепко спалось в детстве.

«92 года. Сами всё понимаете…Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», — и я на «двойке» автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю», — написал Иван.

Пост собрал множество комментариев со словами соболезнования и восхищения Ниной Ургант.

О ее смерти сообщил 3 декабря Александринский театр, где работала актриса. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин назвал Нину Ургант блестящей актрисой, которая в свое время создала целую эпоху.

Нина Ургант родилась в 1929 году в Луге под Ленинградом. После школы поступила в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. C 1954 года работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где исполнила десятки ролей.

С 1962 года стала работать в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, исполнила более 30 ролей. В кино Ургант дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Первую большую роль в кино сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За эту роль в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино. В 1974 году Нина Ургант получила звание народной артистки РСФСР, а спустя два года стала лауреатом Государственной премии СССР.