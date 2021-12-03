Худрук Александринского театра рассказал о созданной Ниной Ургант эпохе

Нина Ургант была блестящей актрисой, которая в свое время создала целую эпоху. Так художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин высказался в пятницу, 3 декабря, о легенде советского кино. Он подтвердил новости о смерти Ургант.

«Ее нет, она скончалась, ушла, к сожалению. Мы все умираем, так устроена наша жизнь. Очень жалко. Она прожила яркую жизнь, она очень яркая актриса и много сделала для Александринского театра, была ведущей актрисой на протяжении многих лет. Я уже не говорю о кино. Она создавала целую эпоху в свое время. Два года назад мы отпраздновали ее юбилей», — сказал худрук театра в беседе с телеканалом «Звезда».

Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни, пишет «Ридус». Дата и место похорон актрисы пока не названы.

Ургант родилась в 1929 году в Луге под Ленинградом. После школы поступила в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. C 1954 года работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где исполнила десятки ролей.

С 1962 года стала работать в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, исполнила более 30 ролей.

В кино Ургант дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров», передает RT. Первую большую роль в кино Нина Ургант сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За эту роль в 1963 году получила специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.

Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии «Золотая маска» и многих государственных наград. Сын актрисы — актер Андрей Ургант. Российский телеведущий и актер Иван Ургант — ее внук.

В феврале этого года стало известно о плохом самочувствии актрисы, сообщает «360». Ее состояние ухудшилось из-за длительной болезни. В ее квартире в Петербурге с ней находилась сиделка.

По данным телеканала, последние годы жизни Нина Ургант страдала от прогрессирующей болезни Паркинсона. Сын актрисы Андрей рассказывал, что у нее возникли проблемы со слухом и координацией движений.