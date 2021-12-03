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Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновится 12 декабря
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Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновится 12 декабря

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Движение пассажирских поездов между Финляндией и Россией возобновится 12 декабря, билеты поступили в продажу. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает финский оператор железнодорожного сообщения VR.

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«Билеты на поезд Allegro поступили в продажу в пятницу, 3 декабря 2021 года. Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, будет работать с 12 декабря, с понедельника по воскресенье два рейса в день в обе стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поездки между Финляндией и РФ по-прежнему ограничены и, чтобы их совершить, нужен будет сертификат вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором, или ПЦР-тесты.

О возобновлении железнодорожного сообщения между РФ и Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки 12 декабря стало известно еще в ноябре. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В июне министр внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил, что потеря туристов в связи с прекращением ж/д сообщения между государствами стала проблемой для финской экономики. При этом, по его словам, даже во время пандемии торговля между двумя странами «не прекращалась, напротив, очень хорошо функционировала, что было выгодно для жителей обеих стран».

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией прервано с марта 2020 года. Перемещение туристов между двумя странами было ограничено в связи с пандемией коронавируса как российскими властями, так и финскими.

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