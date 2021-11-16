Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря

Россия с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Об этом 16 ноября сообщает операционный штаб по борьбе с коронавирусом по итогам заседания, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией — две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — указано в заявлении.

При этом о готовности к возобновлению железнодорожного сообщения между РФ и Финляндией РЖД сообщал в августе. Как отметил глава РЖД Олег Белозеров, существует перспектива расширить номенклатуру перевозок грузов между Россией и Финляндией в прямом и транзитном сообщениях.

В июне министр внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил, что потеря туристов в связи с прекращением ж/д сообщения между государствами стала проблемой для финской экономики. При этом, по его словам, даже во время пандемии торговля между двумя странами «не прекращалась, напротив, очень хорошо функционировала, что было выгодно для жителей обеих стран».

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией прервано с марта 2020 года. Перемещение туристов между двумя странами было ограничено в связи с пандемией коронавируса как российскими властями, так и финскими.