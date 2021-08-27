Прямой эфир
Спорт
Российская пловчиха Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в Токио
Мир
Британия эвакуирует из Кабула только уже находящихся в аэропорту людей
Общество
Более 5,5 млн транспортных средств проехало по трассе «Таврида» за год
Происшествия
Семь человек задержаны за массовую драку на северо-западе Москвы
Политика
Организатору водной блокады Крыма пообещали закрыть дорогу на полуостров
Мир
В РЖД заявили о готовности возобновления ж/д сообщения между РФ и Финляндией
Общество
Суд признал геноцидом деяния нацистов в Псковской области во время ВОВ
Общество
Назарбаев выразил соболезнования родным погибших при взрывах на складе боеприпасов
Общество
В России выявили 19 509 случаев COVID-19 за сутки
Сюжет:

В РЖД заявили о готовности возобновления ж/д сообщения между РФ и Финляндией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Российские железные дороги» и VR Group готовы к скорейшему возобновлению железнодорожного сообщения между РФ и Финляндией. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили на официальном Telegram-канале РЖД.

Путевое предложение: в железнодорожном расписании появятся спецрейсы для туристов
В мае будут курсировать около 650 дополнительных поездов

«Главы РЖД и VR Group также выразили надежду и готовность скорейшего возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами», — говорится в сообщении.

Глава РЖД Олег Белозеров также отметил, что железная дорога представляет всё больший интерес для бизнеса Европейского союза и Китая, и есть перспектива расширить номенклатуру перевозок грузов между Россией и Финляндией в прямом и транзитном сообщениях.

«Продолжим совместную работу не только по сохранению объемов перевозок, но и выводу на рынок новых логистических продуктов», — отметил он.

16 июня министр внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил, что открытие российско-финской границы и возобновление ж/д сообщения между государствами напрямую зависят от темпов вакцинации в обеих странах. Он добавил, что потеря туристов стала проблемой для финской экономики. Туризм был особенно важен для восточной части страны и Лапландии.

При этом, по его словам, даже во время пандемии торговля между двумя странами «не прекращалась, напротив, очень хорошо функционировала, что было выгодно для жителей обеих стран».

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией прервано с марта 2020 года. Перемещение туристов между двумя странами было ограничено в связи с пандемией коронавируса как российскими властями, так и финскими.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021