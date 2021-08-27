В РЖД заявили о готовности возобновления ж/д сообщения между РФ и Финляндией

«Российские железные дороги» и VR Group готовы к скорейшему возобновлению железнодорожного сообщения между РФ и Финляндией. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили на официальном Telegram-канале РЖД.

«Главы РЖД и VR Group также выразили надежду и готовность скорейшего возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами», — говорится в сообщении.

Глава РЖД Олег Белозеров также отметил, что железная дорога представляет всё больший интерес для бизнеса Европейского союза и Китая, и есть перспектива расширить номенклатуру перевозок грузов между Россией и Финляндией в прямом и транзитном сообщениях.

«Продолжим совместную работу не только по сохранению объемов перевозок, но и выводу на рынок новых логистических продуктов», — отметил он.

16 июня министр внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил, что открытие российско-финской границы и возобновление ж/д сообщения между государствами напрямую зависят от темпов вакцинации в обеих странах. Он добавил, что потеря туристов стала проблемой для финской экономики. Туризм был особенно важен для восточной части страны и Лапландии.

При этом, по его словам, даже во время пандемии торговля между двумя странами «не прекращалась, напротив, очень хорошо функционировала, что было выгодно для жителей обеих стран».

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией прервано с марта 2020 года. Перемещение туристов между двумя странами было ограничено в связи с пандемией коронавируса как российскими властями, так и финскими.