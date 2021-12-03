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В Сети опубликовали рисунки нового поколения Lada Oka

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Художник Никита Чуйко создал серию рендеров, предположив, как мог бы выглядеть хетчбэк Lada Oka нового поколения. Изображения опубликовали 3 декабря на портале Quto.ru.

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Возрожденная «Ока» могла бы получить дизайн в стиле актуальных автомобилей АвтоВАЗа: бамперы X-образной формы с хромированными вставками. Но фары ей бы достались от Renault Twingo. Автомобиль мог бы быть построен на платформе Renault-Lada CMF-B, на которую собираются перевести все автомобили Lada к 2023 году.

Что касается двигателей, то модель могла бы получить 1.0-литровый двигатель мощностью 65 или 75 л.с. или 93-сильный турбированный мотор. Коробки передач — механическая и вариатор.

Отмечается, что последнее поколение модели Lada Oka, именуемое ВАЗ-2111, прекратили выпускать в 2008 году.

24 августа президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что компания планирует запустить производство электромобилей Lada в 2027–2028 годах. Концерн обсудит эти планы с правительством РФ.

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