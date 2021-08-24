Производство электромобилей Lada планируют начать в 2027-2028 годах

«АвтоВАЗ» планирует запустить производство электромобилей Lada в 2027-2028 годах. Концерн обсудит эти планы с правительством РФ. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил президент компании Николя Мор.

«Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 27-28-м году. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать», — заявил Мор во время выступления на московском международном форуме автомобилестроения IMAF-2021.

2 августа глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о расчете ведомства на то, что 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими. Он также напомнил, что в сегменте легкового транспорта свои разработки уже представили «КамАЗ» и компания «Зетта», которая планирует запустить серийное производство уже в этом году.

19 июля премьер министр Михаил Мишустин сообщил, что в России создадут собственную линейку электромобилей. По его словам, речь идет о транспорте, работающем в том числе на водородных топливных элементах.

В начале июля Мантуров заявил, что выпуск автомобилей с водородными двигателями начнется в России в 2024 году. Электромобили начнут делать еще раньше, заверил он.