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В США детей привили просроченной вакциной от коронавируса

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В Соединенных Штатах 70 детям ввели просроченную вакцину от коронавируса. Им потребуется ревакцинация. Об инциденте в штате Мэриленд 2 декабря сообщили в управлении здравоохранения округа Принс-Джорджес.

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«Управление здравоохранения округа Принс-Джорджес уведомило родителей 70 детей в возрасте от 5 до 11 лет, что из-за ошибки хранения вакцин дети получили просроченную первую или вторую дозу вакцины Pfizer <…> 26 ноября», — говорится в опубликованном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, детям, получившим просроченную вакцину, ничего не угрожает. Однако им рекомендовали еще раз пройти вакцинацию, чтобы обеспечить максимальную защиту от коронавируса.

«Мы глубоко сожалеем об ошибке и приносим извинения за беспокойство и неудобства, причиненные семьям», — заявил заместитель главы администрации по здравоохранению, социальному обеспечению и образованию доктор Джордж Аскью.

Днем ранее президент США Джо Байден на фоне прогнозируемого роста заболеваемости COVID-19 в стране в зимний период представил новый план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Американский лидер предложил сосредоточиться на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения. По словам главы Белого дома, этой зимой в Соединенных Штатах специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом.

Также глава государства уточнил, что в стране пока выявлено только два случая заражения «Омикрон»-штаммом и повторил уже ранее высказанное им мнение, что это повод для беспокойства, но не паники.

Ранее, 30 октября, управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренно использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от 5–11 лет.

Как показало исследование, вакцина, разработанная американским фармпроизводителем Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы. В нем участвовали 4,7 тыс. детей из Соединенных Штатов, Финляндии, Польши и Испании. Согласно данным, представленным на сайте, у 3,1 тыс. детей не было обнаружено серьезных побочных эффектов.

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