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Байден представил новый план борьбы с COVID-19 без локдауна

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Президент США Джо Байден в четверг, 2 декабря, на фоне прогнозируемого роста заболеваемости COVID-19 в стране в зимний период представил новый план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Трансляция выступления американского лидера велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

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«Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период <...> Он не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации — Ред.) и локдауна», — отметил он.

Вместо этого акцент предполагается сделать на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения, подчеркнул Байден.

По словам главы Белого дома, этой зимой в Соединенных Штатах специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом.

«Эксперты говорят, что количество случаев COVID-19 продолжит расти в предстоящие недели и этой зимой. Нам нужно быть готовыми», — указал он.

Также глава государства уточнил, что в стране пока выявлено только два случая заражения «Омикрон»-штаммом и повторил уже ранее высказанное им мнение, что это повод для беспокойства, но не паники.

«Мы будем сражаться с этим вариантом наукой и оперативностью, не хаосом и неразберихой», — заключил Байден.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не собираются отменять действующие ограничения на авиасообщение с рядом государств, пока не будут получены более полные сведения о новом штамме COVID-19 «Омикрон». Также она уточнила, что власти страны рассмотрят вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений.

С 29 ноября в США действует запрет на въезд для жителей восьми стран Африки из-за распространения нового штамма «Омикрон». Мера затронула Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

В тот же день во Всемирной организации здравоохранения отметили высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

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