В США оценили вероятность отмены ограничений на авиасообщение

Власти США не собираются отменять действующие ограничения на авиасообщение с рядом государств, пока не будут получены более полные сведения о новом штамме COVID-19 «Омикрон». Об этом в четверг, 2 декабря, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Изучением этого вопроса будут заниматься CDC (медицинский регулятор США. — Ред.) и медицинские эксперты. Мы будем полагаться на их указания. Я бы не стала ожидать снятия ограничений до того, как мы получим более полную информацию по новому штамму», — сообщила она в ходе регулярного брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале CNBC Television.

Также Псаки уточнила, что власти страны рассмотрят вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений.

«Никаких из этих ограничений не планируется делать постоянными, ни одни из них не задумывались как наказание. Все они были введены в целях защиты американцев, чтобы, как мы надеемся, сохранить больше жизней», — добавила представитель Белого дома.

С 29 ноября в США действует запрет на въезд для жителей восьми стран Африки из-за распространения нового штамма «Омикрон». Мера затронула Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

Ранее в этот день Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать причиной более половины всех случаев COVID-19 на территории Евросоюза в ближайшие месяцы.

Эксперты подчеркнули, что вводимые ограничения в области путешествий необходимо тщательно продумывать, учитывая актуальную эпидемиологическую обстановку, и периодически пересматривать их по мере появления новых данных. В числе таких мер, в частности, тестирование и карантин для туристов, недавно прибывших из стран, где выявлен «Омикрон».

Также в четверг врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Известиями» указала на то, что пассажиров, прибывающих из ЮАР и граничащих с республикой стран, необходимо сразу изолировать и прямо из самолета, исходя из данных о высокой заразности штамма «Омикрон».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новым штаммом, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыли въезд на свои территории, ввели более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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