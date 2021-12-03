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Политолог оценил слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма

Политолог Бальбек оценил слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма
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Украина отдала Крым не из-за слабости или «майданного синдрома», им стыдно признать, что полуостров ненавидел и презирал «майданные власти». Таким мнением поделился в беседе с «Известиями» в пятницу, 3 декабря, депутат ГД РФ VII созыва, политолог Руслан Бальбек, комментируя заявление экс-советника в конгрессе США, доктора философии и политолога Ариэля Коэна.

Американский эксперт подчеркнул, что Украина регулярно саботирует собственные решения и усугубляет ситуацию, в которой находится. По его словам, Киев должен преодолеть эту «модель саботажа», которая была наиболее заметна в 2014 году.

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Бальбек в свою очередь напомнил, что украинская сторона «отдала Крым не из-за слабости своей армии или майданного синдрома». Политолог обратил внимание на то, что настроения жителей полуострова радикально отличались от киевских. Соответственно, по словам Бальбека, Киев осознал, что «посулы типа мы Европа не сработают».

«К тому же российский флот был довольно отрезвляющим фактором для буйных. Взвесив свои шансы, майданные власти решили не ввязываться в войну за Крым и отдали все, что там было. А теперь это прекрасный повод для истерик, мол, русские все забрали — им стыдно признать, что полуостров их ненавидел и презирал», — подчеркнул депутат.

Вместе с тем он заключил, что Коэн, говоря о проблемах Украины, был прав, поскольку «снявши голову по волосам не плачут» (при большем горе не говорят о второстепенной неудаче — Ред.).

Ранее в этот день сенатор от Крыма Ольга Ковитиди указала, что заявление Коэна является тревожным звонком для ЕС, так и предупреждением для Соединенных Штатов. По ее словам, Украине также необходима глубокая и всеобъемлющая энергетическая реформа.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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