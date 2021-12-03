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В СФ оценили слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма

Сенатор Ковитиди оценила слова экс-советника конгресса США об отказе Украины от Крыма
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Заявление экс-советника конгресса США Ариэля Коэна о недееспособности и коррумпированности украинской власти, которая, по его словам, привела к тому, что украинская армия отказалась от Крыма и собственного Черноморского флота, является как тревожным звонком для ЕС, так и предупреждением для Штатов. Такое мнение в пятницу, 3 декабря, «Известиям» выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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«Очевидно, что в мире всё активнее формируется новое, позитивное видение о демократических процессах Крымского референдума и несостоятельности украинской власти, столкнувшей Украину в жернова майданов, обнищания и госпереворотов», — подчеркнула она.

Слова бывшего советника в конгрессе США, доктора философии и политолога Ариэля Коэна были приведены на страницах Newsweek ранее, в декабре. Среди прочего он указал, что Украина регулярно саботирует собственные решения и усугубляет ситуацию, в которой находится. Это не позволяет даже западным союзникам помочь стране, погрязшей в коррупции и кризисах.

Говоря об энергетическом кризисе, политолог считает, что Украине необходима глубокая и всеобъемлющая энергетическая реформа.

23 октября бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что власти Украины не хотят «возвращения» Крыма и Донбасса в состав страны, потому что жители этих территорий будут голосовать против них. Он также заявил, что власти не пытаются наладить хорошие отношения с жителями территорий, а разговаривают с простыми людьми на языке силы.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». По его словам, Киев даст Москве «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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