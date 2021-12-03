Украина регулярно саботирует собственные решения и усугубляет ситуацию, в которой находится. Это не позволяет даже западным союзникам помочь стране, погрязшей в коррупции и кризисах, пишет бывший советник в конгрессе США, доктор философии и политолог Ариэль Коэн 1 декабря на страницах Newsweek.

«Внутри страны коррупция и некомпетентность, что подрывает усилия Украины по ликвидации зависимости от России. Киев должен преодолеть модель самосаботажа, которая была наиболее заметна в 2014 году, когда украинская армия отказалась от Крыма и собственного Черноморского флота», — уверен Коэн.

Говоря об энергетическом кризисе, политолог считает, что Украине необходима глубокая и всеобъемлющая энергетическая реформа.

«Киев должен сотрудничать со своими западными союзниками, чтобы уделять приоритетное внимание диверсификации своих источников энергии, включая нефть и газ, уголь, ядерные и возобновляемые источники энергии. Это снизит экономическую власть России над ситуацией и приведет страну к более экологичному будущему», — пишет он.

Коэн добавляет, что Киеву следует разделаться с коррупцией на самом высоком уровне, иначе протянутые западными союзниками руки помощи ничему не помогут.

«Вопиющая коррупция должна расследоваться и преследоваться по закону, вплоть до самого верха. В противном случае руки американских и европейских союзников для оказания помощи Украине будут связаны, что пойдет на пользу Москве», — заключил Коэн.

23 октября бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что власти Украины не хотят «возвращения» Крыма и Донбасса в состав страны, потому что жители этих территорий будут голосовать против них. Он также заявил, что власти не пытаются наладить хорошие отношения с жителями территорий, а разговаривают с простыми людьми на языке силы.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». По его словам, Киев даст Москве «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.