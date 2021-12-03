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Диетолог перечислил защищающие от простуды полезные напитки

Диетолог Арзамасцев рассказал о полезных напитках в период простуды
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Цитрусовый сок поможет защититься от сезонных заболеваний, поскольку в данных продуктах содержатся полезные витамины. Об этом рассказал в пятницу, 3 декабря, врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

«Если человек не хочет пить что-то теплое, можно взять цитрусовый сок, например, из апельсина либо апельсин плюс киви, потому что в них содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и помогает противостоять простудам», — уточнил специалист.

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В беседе с «Москвой 24» врач подчеркнул, что любителям чая следует употреблять этот напиток с полезными добавками. Арзамасцев пояснил, что речь идет о меде и лимоне, в которых содержится ряд веществ, позволяющих справиться с болезнетворными микроорганизмами.

Подобные полезные вещества также есть в ягодах. Диетолог обратил внимание на то, что в них содержится большое количество витамина C. Он рекомендовал делать морсы из любых ягод, но внимательно наблюдать за степенью заморозки продукта.

По словам специалиста, предпочтительна шоковая заморозка, а температура приготовления морса должна быть меньше 60 градусов. Этот напиток, как заверил врач, поможет справиться с простудами. Хорошим помощником также окажется отвар шиповника.

Ранее, 1 декабря, врач-терапевт Тимур Асанов назвал фрукты, особенно полезные к употреблению в зимний период. По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на авокадо. Этот фрукт полезен благодаря содержащейся в нем аскорбиновой кислоте. Также он посоветовал включить в рацион айву и апельсины.

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