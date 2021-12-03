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Бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду

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Правоохранители Москвы задержали за опасную езду известного бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева. Об этом 3 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Спортсмен опубликовал видео одной из своих поездок на странице в социальной сети — за рулем Toyota Camry боец ехал по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения.

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Кадры задержания спортсмена опубликовало Главное управление МВД РФ по Москве. По данным полиции, у Чоршанбиева не было водительского удостоверения, действующего на территории России. Полиции он предъявил документ, не имеющий юридической силы.

Также у нарушителя не оказалось полиса ОСАГО.

26 ноября Московский суд запретил Instagram-аккаунты блогера Алана Енилеева и его коллег, рассказывающих об уличных гонках. Также запрещены страницы в соцсети «ВКонтакте», распространяющие подобную информацию.

24 ноября автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что идею о наказании для блогеров-лихачей по опубликованным ими в соцсетях видео с гонками по городу пора оформить законодательно. По его словам, блогеры демонстративно нарушают законодательство, не стесняясь кадров с демонстрацией спидометра и не боясь ответственности.

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