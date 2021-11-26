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Суд в Москве запретил страницы блогеров об уличных гонках в соцсетях

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Московский суд запретил Instagram-аккаунты блогера Алана Енилеева и его коллег, рассказывающих об уличных гонках. Также запрещены страницы в соцсети «ВКонтакте», распространяющие подобную информацию. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила на своем сайте прокуратура Москвы.

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Так, были запрещены аккаунты feromon666, alan_enileev и gosha2048. Распространение подобной информации в Российской Федерации запрещено, отметили в суде.

«В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций будет направлено вступившее в законную силу решение суда для включения указанных выше URL-адресов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», как содержащие информацию, распространение которой на территории РФ запрещено», — отметила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Запрещены также 13 аккаунтов в соцсети «ВКонтакте». Решение вынесено по иску московской прокуратуры. Оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в этот день суд по иску прокуратуры Москвы признал запрещенной пропаганду езды на автомобилях без номеров, тиражируемую в соцсетях.

24 ноября автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что идею о наказании для блогеров-лихачей по опубликованным ими в соцсетях видео с гонками по городу пора оформить законодательно. По его словам, блогеры демонстративно нарушают законодательство, например, не стесняясь кадров с демонстрацией спидометра и не боясь ответственности.

20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Зайнудинов заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно.

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