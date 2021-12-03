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Москалькова призвала правозащитников изучить попрание прав русскоязычных в США

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На представителей русскоязычной общины в США со стороны властей оказывается беспрецедентное давление, из-за которого вынужден приостановить работу Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС). Об этом 3 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, призвав международных правозащитников обратить внимание на эти факты.

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По ее словам, нарушаются права россиян на сохранение национальной культурной идентичности, поддержание связей как внутри диаспоры, так и с Россией. Кроме того, многие представители общины и члены КСОРС стали фигурантами расследований о нарушениях закона об иностранных агентах.

«Вместе с тем деятельность КСОРС имеет исключительно гуманитарные цели, направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия, осуществляется на общественных началах», — говорится в заявлении Москальковой, опубликованном на ее сайте.

По мнению уполномоченной по правам человека, подобная работа не может квалифицироваться как нарушающая американские законы.

«Сожалею, что сложная политическая обстановка дополнительно накаляется такими действиями государственных органов США, продолжающих оказывать необоснованное давление на представителей русскоязычной диаспоры», — заключила она.

18 ноября КСОРС объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данный шаг спровоцирован «целенаправленными репрессиями» против российской общины.

В тот же день председатель КСОРС Елена Брэнсон подтвердила «РИА Новости», что в 2021 году агенты ФБР допросили нескольких сотен членов русскоязычной общины, среди которых были организаторы «Бессмертного полка» в США, общественные деятели, пенсионеры, а также студенты.

В КСОРС отмечали, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку Соединенных Штатов, не располагала финансовыми средствами, а также не получала и не раздавала какие-либо гранты.

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