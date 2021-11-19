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В США КСОРС приостановил деятельность из-за расследования ФБР

Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу
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Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) в четверг, 18 ноября, объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб, говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

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«Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — говорится в заявлении организации.

В КСОРС утверждают, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку Соединенных Штатов, не располагала финансовыми средствами, а также не получала и не раздавала какие-либо гранты.

«Тем не менее по неизвестным нам причинам некоторые члены КСОРС, а также другие представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных агентах», — отметили в организации.

По информации организации, представителей русской общины обыскивают и допрашивают в рамках данного дела, пишет «Газета.Ru».

В свою очередь, в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что допросы и обыски представителей российской диаспоры в США сотрудниками ФБР рассматриваются как недружественные по отношению к Российской Федерации. В диппредставительстве подчеркнули, что КСОРС старался укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, «внести вклад в нормализацию двусторонних связей».

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