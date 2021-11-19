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Посольство РФ в США назвало недружественными акции против КСОРС

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В посольстве РФ в Вашингтоне в четверг, 18 ноября, заявили, что допросы и обыски представителей российской диаспоры в США сотрудниками ФБР рассматриваются как недружественные по отношению к Российской Федерации. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии, опубликованном на ее официальной странице в Facebook.

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В четверг Координационный совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) опубликовал заявление о приостановке работы структуры из-за продолжающегося на протяжении ряда лет беспрецедентного давления на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей.

«Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер. Информация о проводимых ими мероприятиях публикуется на веб-сайтах и в социальных сетях», — отметили дипломаты.

Подчеркивается, что КСОРС старался укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, «внести вклад в нормализацию двусторонних связей».

В посольстве также указали, что позиция РФ по «вопиющим инцидентам притеснения соотечественников» неоднократно доводилась до американских властей.

«Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США. По сути, речь идет о грубом попрании личных свобод в стране, претендующей именоваться «оплотом демократии», — говорится в заявлении.

Российские дипломаты потребовали незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры.

Ранее в этот день КСОРС сообщили о приостановлении деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. Как отметили в Координационном совете, некоторые его члены и представители русской общины оказались фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах», подчеркнув, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.

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