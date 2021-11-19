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Совет соотечественников РФ в США остановил деятельность из-за расследования ФБР
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Совет соотечественников РФ в США остановил деятельность из-за расследования ФБР

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Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

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«Координационный совет организаций российских соотечественников в США объявляет о приостановлении своей деятельности. Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — говорится в заявлении на сайте организации.

Как сообщает КСОРС, некоторые его члены и представители русской общины оказались фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах».

«Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, Фонда Росконгресс, Русского географического общества и координаторами движения «Бессмертный полк», — отметили в заявлении, подчеркнув, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.

Координационный совет заявил, что сложившаяся ситуация нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, а также создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине.

«До получения разъяснения от официальных органов США о ситуации вокруг деятельности организаций российских соотечественников КСОРС не будет проводить никаких мероприятий», — сообщается в заявлении.

2 ноября Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз. В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

Венская конвенция о дипломатических сношениях — основной международно-правовой документ, устанавливающий статус и функции дипломатического представительства. Конвенция, в частности, регулирует вопросы дипломатических привилегий и иммунитетов. К числу наиболее важных привилегий и иммунитетов относится неприкосновенность помещения, свобода сношения дипломатического представительства со своим государством, неприкосновенность дипломатической почты и др.

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