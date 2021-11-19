Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Четыре человека погибли при пожаре в пригороде Лондона
Общество
Певца Александра Серова выписали из больницы после лечения COVID-19
Экономика
Депутаты разработали законопроект о фудшеринге для супермаркетов
Мир
Нацгвардия Украины начала учения около границы с Белоруссией
Мир
Власти Баварии объявили о введении локдауна для непривитых
Мир
Польша приостановит грузовое ж/д сообщение с Белоруссией через пункт «Кузница»
Мир
Полиция в Аргентине застрелила 17-летнего футболиста
Мир
Лавров призвал ОБСЕ к беспристрастности по ситуации на Украине
Политика
Пушков указал на попытки Запада обвинить Россию в газовом кризисе
Спорт
Черевченко вернулся на пост главного тренера подмосковного ФК «Химки»

В РФ назвали «репрессиями» расследование в отношении соотечественников в США

Захарова назвала «репрессиями» расследование в отношении соотечественников в США
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 ноября, что прекращение деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) из-за расследования американских спецслужб является «целенаправленными репрессиями» против российской общины.

Обойдемся как-нибудь: Россия снова сократила вложения в госбумаги США
Эксперты не считают это существенным для экономики

«Целенаправленные репрессии в отношении представителей нашей общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека», — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала действия США в отношении КСОРС, который накануне объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб.

По ее словам, совет «был вынужден приостановить свою общественную работу в связи с жестким и беспрецедентным давлением американских спецслужб в нарушение законных прав российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией».

Подобные действия ведут к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

РФ будет требовать немедленного прекращения «политически мотивированных гонений» на соотечественников на территории США, добавила она. Уточняется, что российское внешнеполитическое ведомство продолжит защищать права и интересы соотечественников в США и задействует с этой целью весь международно-правовой инструментарий.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США несколько лет предпринимало «враждебные действия» в отношении русскоязычной общины в США, сказала Захарова. Кроме того, ведомство угрожало уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Также дипломат указала, что деятельность КСОРС была легитимна и проводилась на основе принципов открытости и сотрудничества, не нарушая американское законодательство.

В тот же день посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США остановить преследование российской диаспоры. Дипмиссия сообщила в Facebook, что американские власти отказывают выходцам из России в праве «поддерживать связь с исторической Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия».

В свою очередь председатель КСОРС Елена Брэнсон подтвердила «РИА Новости», что в 2021 году агенты ФБР допросили около нескольких сотен членов русскоязычной общины, среди которых были организаторы «Бессмертных полков» в США, общественные деятели, пенсионеры, а также студенты.

«Среди допрошенных было большинство членов КСОРС, а ко мне агенты ФБР приходили с обыском», — добавила Брэнсон.

18 ноября в КСОРС отметили, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку Соединенных Штатов, не располагала финансовыми средствами, а также не получала и не раздавала какие-либо гранты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021