В РФ назвали «репрессиями» расследование в отношении соотечественников в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 ноября, что прекращение деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) из-за расследования американских спецслужб является «целенаправленными репрессиями» против российской общины.

«Целенаправленные репрессии в отношении представителей нашей общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека», — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала действия США в отношении КСОРС, который накануне объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб.

По ее словам, совет «был вынужден приостановить свою общественную работу в связи с жестким и беспрецедентным давлением американских спецслужб в нарушение законных прав российской диаспоры на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией».

Подобные действия ведут к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

РФ будет требовать немедленного прекращения «политически мотивированных гонений» на соотечественников на территории США, добавила она. Уточняется, что российское внешнеполитическое ведомство продолжит защищать права и интересы соотечественников в США и задействует с этой целью весь международно-правовой инструментарий.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США несколько лет предпринимало «враждебные действия» в отношении русскоязычной общины в США, сказала Захарова. Кроме того, ведомство угрожало уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Также дипломат указала, что деятельность КСОРС была легитимна и проводилась на основе принципов открытости и сотрудничества, не нарушая американское законодательство.

В тот же день посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США остановить преследование российской диаспоры. Дипмиссия сообщила в Facebook, что американские власти отказывают выходцам из России в праве «поддерживать связь с исторической Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия».

В свою очередь председатель КСОРС Елена Брэнсон подтвердила «РИА Новости», что в 2021 году агенты ФБР допросили около нескольких сотен членов русскоязычной общины, среди которых были организаторы «Бессмертных полков» в США, общественные деятели, пенсионеры, а также студенты.

«Среди допрошенных было большинство членов КСОРС, а ко мне агенты ФБР приходили с обыском», — добавила Брэнсон.

18 ноября в КСОРС отметили, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку Соединенных Штатов, не располагала финансовыми средствами, а также не получала и не раздавала какие-либо гранты.