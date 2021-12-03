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Мэр Нью-Йорка сообщил о первых случаях выявления «Омикрон»-штамма

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о штамме «Омикрон» в городе. Заявление мэра было опубликовано 2 декабря на сайте администрации города.

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«Нам известно о случае «Омикрона», выявленного в Миннесоте, и который может быть в Нью-Йорке. Мы должны предположить, что в нашем городе штамм тоже распространится», — говорится в сообщении.

Де Блазио уточнил, что в конце ноября в городе проходила конференции Anime NYC, которую посетил житель Миннесоты, заболевший «Омикрон»-штаммом COVID-19.

«Всем, кто присутствовал на конференции Anime NYC, особенно тем, у кого появились симптомы, следует немедленно пройти тестирование и принять дополнительные меры предосторожности, включая социальное дистанцирование. Я призываю всех жителей Нью-Йорка сделать прививку, носить маску для лица в помещении и общественных местах, чтобы помочь нашему городу победить этот вирус раз и навсегда», — призвал мэр де Блазио.

Позже появилась информация о пяти случаях выявления нового штамма в городе. Это произошло через несколько часов после того, как министерство здравоохранения Миннесоты объявило о выявлении «Омикрона» у жителя, который недавно побывал в Нью-Йорке, сообщил местный телеканал abc7ny.com.

Губернатор Кэти Хочул объявила о подтвержденных случаях во время совместной пресс-конференции с мэром Биллом де Блазио в четверг вечером. Все обнаруженные случаи заболевания были легкими и не требовали госпитализации.

Власти уточнили, что среди заболевших новым штаммом — 67-летняя женщина, которая была в Южной Африке, два человека из района Куинс, один — из Бруклина и один пациент из неустановленного района.

«Сейчас не время паниковать, сейчас время сделать прививку, получить бустер и пройти тестирование», — сказал де Блазио.

Ранее, 1 декабря, о первом случае заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» заявили в Калифорнии. По сообщению главного американского инфекциониста Энтони Фаучи, заразившийся — полностью вакцинированный человек, прибывший 22 ноября из ЮАР. Тогда же Фаучи заявил, что «Омикрон», вероятно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин.

29 ноября президент США Джо Байден заявил, что считает новый штамм коронавируса «Омикрон» причиной для беспокойства, но никак не поводом для паники. Тогда он отметил, что «рано или поздно» новый штамм появится в США, но при этом выразил уверенность, что страна сможет его победить.

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