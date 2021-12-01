Инфекционист США рассказал о легкой передаче и сопротивляемости «Омикрона»

Штамм коронавируса «Омикрон», вероятно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин. Такое заявление сделал главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи в среду, 1 декабря.

«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми», — сказал Фаучи на пресс-конференции, ее трансляция велась на YouTube.

1 декабря в США был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По словам Фаучи, заразившийся — полностью вакцинированный человек, прибывший 22 ноября из ЮАР.

29 ноября президент США Джо Байден заявил, что считает новый штамм коронавируса «Омикрон» причиной для беспокойства, но никак не поводом для паники. Тогда он отметил, что «рано или поздно» новый штамм появится в США, но при этом выразил уверенность, что страна сможет его победить.

В тот же день во Всемирной организации здравоохранения отметили высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».