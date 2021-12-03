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Одежда и обувь подорожали в 2021 году на 10–15%

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В 2021 году цены на одежду и обувь выросли на 10–15%, а в 2022 году могут прибавить еще 15–25%. Таким прогнозом с «Известиями» поделились аналитики Fashion Consulting Group. В ритейле рост цен подтверждают. Причины — в повышении стоимости тканей и фурнитуры, а также подорожании логистических услуг.

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По данным представителей ритейла, ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги — на 20%. При этом себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7–15%, добавил управляющий партнер сети «Эконика» Сергей Саркисов.

Чтобы сдерживать рост цен, бизнес увеличивает тиражи продукции, расширяет розничные сети, выходит в новые каналы продаж. О таких планах рассказали, в частности, в «Эконике». В следующем году компания планирует открыть 10-12 новых магазинов, а годом ранее она уже вышла на европейский маркетплейс Zolando.

OR Group сдерживает рост цен за счет собственной маржи, утверждают там. По словам представителя компании, ритейлер чаще проводит акции, предлагает скидки на определенные категории товаров и использует другие инструменты поддержания спроса, такие как сервис рассрочки платежа на покупку, на который сейчас приходится 50% продаж.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В цене дело: одежда и обувь подорожали за год на 10–15%»

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