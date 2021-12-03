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РФ и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене виз
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Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз. Об этом сообщил госсекретариат по иностранным делам республики в четверг, 2 декабря.

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Соглашение на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари.

«После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании <...> (состоялась) встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте секретариата.

25 августа вступил в силу закон о выдаче иностранным туристам виз в Россию на полгода при наличии брони на жилье из единого перечня классифицированных гостиниц.

Раньше виза выдавалась только на срок до одного месяца. Соответствующий закон об увеличении срока действия визы в мае подписал президент России Владимир Путин.

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