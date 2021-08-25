Прямой эфир
Общество
Глава Подмосковья предложил внедрить электронный дневник повсеместно
Мир
Глава МИД Франции назвал переговоры с президентом Украины доверительными
Мир
В США одобрили бюджетный пакет на $3,5 трлн на 2022 финансовый год
Спорт
Россиянки проиграли команде США в матче чемпионата мира по хоккею
Происшествия
Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Мир
По меньшей мере 13 человек погибли в результате наводнения в Венесуэле
Общество
СК возбудил дело в отношении избивших пациентку санитаров в Ярославле
Мир
В Колумбии четыре человека погибли при взрыве на угольной шахте

Вступил в силу закон о выдаче иностранным туристам виз на полгода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду, 25 августа, вступил в силу закон о выдаче иностранным туристам виз в Россию на полгода при наличии брони на жилье из единого перечня классифицированных гостиниц. «РИА Новости» опросило участников рынка, как это поможет увеличить поток туристов в страну.

В дом к Кихоту: когда Испания откроет двери россиянам
В дипмиссии страны в Москве надеются на скорый допуск туристов из РФ без ограничений

«Поток туристов увеличится, потому что у туристов есть заинтересованность пробыть в России подольше. Кто-то приезжает к друзьям, кто-то по работе, а кто-то путешествовать. А Россия большая, и за месяц ее не увидеть. В эпоху коронавируса это решение, конечно, в основном на перспективу и на будущие связи и развитие туризма», — рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев поделился, что ситуация с въездным туризмом сейчас в стране катастрофическая.

«Въездной турпоток в первом полугодии 2021 года сократился на 80% по сравнению с тем же периодом 2020-го и почти на 97% допандемийного 2019-го. В этой ситуации упрощение визового режима — решение абсолютно логичное», — заверил он.

Еще Игнатьев отметил, что союз туриндустрии в сфере визовых формальностей давно выступает за отмену принципа взаимности.

«Если из какой-либо страны в Россию идет стабильный турпоток или мы хотим его стимулировать, надо упрощать или отменять визовый режим с этим государством, не дожидаясь взаимности. Ведь это реальные валютные поступления — до миллиарда долларов в месяц, как было до пандемии», — добавил глава союза.

Раньше виза выдавалась только на срок до одного месяца. Соответствующий закон об увеличении срока действия визы в мае подписал президент России.

30 июля глава Ростуризма Зарина Догузова пообещала, что полноценное восстановление внутреннего туризма России возможно к концу 2021 года.

«По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек (останавливались в отелях хотя бы на одну ночь. — «Известия»), что на 85% больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5% меньше доковидного 2019 года», — заявила глава туристического ведомства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021