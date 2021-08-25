Вступил в силу закон о выдаче иностранным туристам виз на полгода

В среду, 25 августа, вступил в силу закон о выдаче иностранным туристам виз в Россию на полгода при наличии брони на жилье из единого перечня классифицированных гостиниц. «РИА Новости» опросило участников рынка, как это поможет увеличить поток туристов в страну.

«Поток туристов увеличится, потому что у туристов есть заинтересованность пробыть в России подольше. Кто-то приезжает к друзьям, кто-то по работе, а кто-то путешествовать. А Россия большая, и за месяц ее не увидеть. В эпоху коронавируса это решение, конечно, в основном на перспективу и на будущие связи и развитие туризма», — рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев поделился, что ситуация с въездным туризмом сейчас в стране катастрофическая.

«Въездной турпоток в первом полугодии 2021 года сократился на 80% по сравнению с тем же периодом 2020-го и почти на 97% допандемийного 2019-го. В этой ситуации упрощение визового режима — решение абсолютно логичное», — заверил он.

Еще Игнатьев отметил, что союз туриндустрии в сфере визовых формальностей давно выступает за отмену принципа взаимности.

«Если из какой-либо страны в Россию идет стабильный турпоток или мы хотим его стимулировать, надо упрощать или отменять визовый режим с этим государством, не дожидаясь взаимности. Ведь это реальные валютные поступления — до миллиарда долларов в месяц, как было до пандемии», — добавил глава союза.

Раньше виза выдавалась только на срок до одного месяца. Соответствующий закон об увеличении срока действия визы в мае подписал президент России.

30 июля глава Ростуризма Зарина Догузова пообещала, что полноценное восстановление внутреннего туризма России возможно к концу 2021 года.

«По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек (останавливались в отелях хотя бы на одну ночь. — «Известия»), что на 85% больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5% меньше доковидного 2019 года», — заявила глава туристического ведомства.