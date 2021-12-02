Прямой эфир
Общество
Топ-менеджера QBF отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Мир
Посольство РФ возмутил акт вандализма в отношении памятника освободителям Риги
Общество
Тесаку посмертно предъявили обвинение в убийствах
Мир
Шалленберг заявил о готовности оставить пост канцлера Австрии
Мир
На Украине заявили о вражде с Белоруссией из-за слов Лукашенко о Крыме
Происшествия
Девятерых человек спасли при ликвидации пожара в жилом доме на севере Москвы
Мир
Человека с оружием задержали у штаб-квартиры ООН
Мир
Финляндия готова принять следующий саммит лидеров России и США
Мир
В ЛНР оценили вероятность наступления Украины в Донбассе
Общество
Захарова сделала замечание грузинской журналистке за вопрос на английском

Финляндия готова принять следующий саммит лидеров России и США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия готова принять следующий саммит лидеров России и США. Об этом «Известиям» заявили в МИД республики.

«Министр иностранных дел Пекка Хаависто в этом году уже выражал готовность Финляндии принять у себя встречу лидеров России и США. Наша позиция в данном вопросе остается в силе», — заявили «Известиям» в канцелярии МИД Финляндии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министерство занимается основательной подготовкой саммита президентов России и США. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры двух политиков могут пройти до Нового года в формате видеоконференции.

При этом не исключено, что в начале следующего года состоится очная встреча двух лидеров. Среди возможных мест для проведения встречи — нейтральная Финляндия, где летом 2018 года проходили переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стокгольм к одному: как РФ и США объединяют усилия по украинскому кризису

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021