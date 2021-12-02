Финляндия готова принять следующий саммит лидеров России и США. Об этом «Известиям» заявили в МИД республики.

«Министр иностранных дел Пекка Хаависто в этом году уже выражал готовность Финляндии принять у себя встречу лидеров России и США. Наша позиция в данном вопросе остается в силе», — заявили «Известиям» в канцелярии МИД Финляндии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министерство занимается основательной подготовкой саммита президентов России и США. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры двух политиков могут пройти до Нового года в формате видеоконференции.

При этом не исключено, что в начале следующего года состоится очная встреча двух лидеров. Среди возможных мест для проведения встречи — нейтральная Финляндия, где летом 2018 года проходили переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

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