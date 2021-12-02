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Тесаку посмертно предъявили обвинение в убийствах

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Националисту Максиму Марцинкевичу, также известному как Тесак, посмертно предъявлено обвинение в убийствах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает Telegram-канал 112.

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Следственный комитет РФ (СКР) в ближайшее время также завершит расследование в отношении бывших соратников Тесака, которые обвиняются в убийствах на почве межнациональной розни.

Также уточняется, что отца Тесака Сергея Марцинкевича официально признали его представителем. Он отказался от прекращения уголовного дела «в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям». Вину покойного Тесака также должны будут доказать в суде.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что Марцинкевич перед смертью написал заявление, в котором признался в убийствах гастарбайтеров в начале 2003 года. Кроме того, он указал имена своих подельников и подробно описал роль каждого из них.

В заявлении Тесак указывает, что к убийствам причастны Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков, а также Артем Костлев, погибший в 2020.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд признал приговор законным.

В сентябре 2020 года 36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии, он совершил самоубийство.

В октябре того же года в распоряжении РЕН ТВ появилась независимая экспертиза тела Марцинкевича, которая проводилась специалистом ООО «Судебно-медицинский эксперт», врачом Еленой Кучиной по просьбе адвоката семьи националиста, Алексея Михальчика. Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле.

Кроме того, были найдены три предсмертные записки, где Марцинкевич отрицал свою вину и писал, что его «сломали» в колонии в Красноярске.

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