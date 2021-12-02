Задержанные агенты спецслужб Украины раскрыли детали своих операций

Задержанные сотрудниками ФСБ России трое агентов спецслужб Украины намеревались лишить связи Черноморский флот. По данным РЕН ТВ, с этой целью они планировали взорвать ряд объектов на территории Республики Крым, в том числе радиомачту и телевышку.

Как уточнили в пресс-службе ФСБ, у подозреваемых были изъяты два самодельных взрывных устройства, масса которых составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Задержанными оказались отец и сын — Зиновий Коваль и Игорь Коваль. Они были завербованы Службой безопасности Украины и планировали осуществлять сбор сведений о стратегически важных объектах и передавать их украинской спецслужбе. Сын одного из подозреваемых, 22-летний Игорь Коваль рассказал, что ему с отцом обещали заплатить $10 тыс.

Другой задержанный, агент главного управления разведки минобороны Украины Александр Цилык, создал на территории России тайник с взрывчаткой.

«Он обучал меня работе с тайниками, работе со спецсвязью, работе со спецдокументацией, выявлению наружного наблюдения, ориентирования на местности», — рассказал он.

Группировка планировала осуществить взрывы на мобильной газотурбинной электростанции, складе горючего Черноморского флота, а также на республиканской телевышке.

В настоящее время задержанные сотрудничают со следователями и уже назвали имена кадровых сотрудников, которые и проводили вербовку.

О задержании троих мужчин стало известно ранее в этот день. Планировавший теракт мужчина сообщил, что был завербован и действовал по указанию начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины подполковника Максима Кириловца.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя информацию о задержании, подчеркнул, что у диверсантов с Украины нет шансов на осуществление преступлений в республике. Он указал на то, что российские спецслужбы защищают полуостров.