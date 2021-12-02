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В Крыму прокомментировали задержание группы украинских диверсантов
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В Крыму прокомментировали задержание группы украинских диверсантов

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У диверсантов с Украины нет шансов на осуществление преступлений в Крыму. Российские спецслужбы защищают полуостров. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день ФСБ задержала троих агентов спецслужб Украины. В частности, задержаны Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения. По данным ведомства, оба украинца прибыли в Россию, чтобы собрать информацию о стратегически важных предприятиях жизнеобеспечения и объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, силовики задержали агента Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, который планировал совершить террористический акт на территории России.

«Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов», — заявил Аксенов.

По его словам, разговоры украинского руководства и политиков о любви к Крыму являются болтовней.

«На деле же их «любовь» и «забота» выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам», — заключил глава региона.

10 ноября стало известно о задержании жителя Ялты, которого подозревают в государственной измене. Им оказался депутат местного горсовета Юрий Ломенко. По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год мужчина по заданию Службы безопасности Украины собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). Сам Ломенко будет находиться под стражей до 9 января 2022 года.

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