В России задержали троих агентов спецслужб Украины: отца, сына и еще одного мужчину. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба ФСБ России.

Так, отец и сын собирали данные о стратегических объектах, а мужчина планировал теракт.

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», — сказано в сообщении.

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